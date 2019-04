Stations fermées, lignes interrompues... Le point sur les perturbations dans les transports à Paris pour le 1er-Mai

La RATP et la SNCF ont annoncé de nombreuses difficultés dans les transports en raison des manifestations qui doivent se dérouler dans la capitale.

Défilés de "gilets jaunes", incursions de blacks blocs, manifestation des syndicats... Les rues de la capitale devraient être chargées, mercredi 1er mai. Plus de 7 400 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les manifestations à Paris. La situation s'annonce difficile : "1 000 à 2 000 activistes radicaux" sont attendus, après de nombreux appels à transformer Paris en "capitale de l'émeute", a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les transports en commun seront fortement perturbés. Franceinfo fait le point.

Des stations de métro fermées dès 7 heures

Sur ordre de la préfecture de police, de très nombreuses stations seront fermées à partir de 7 heures mercredi, annonce la RATP sur son site. Sur la ligne 1, Argentine, George V et Tuileries seront indisponibles, mais également Charles-de-Gaulle-Etoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), Concorde (1, 8, 12), Franklin D. Roosevelt (1, 9) et Champs-Elysées-Clemenceau (1, 13).

Plus loin, les stations Victor-Hugo, Ternes, Opéra, Kléber, Boissière, Pyramides, La Tour Maubourg, Ecole militaire, Madeleine, Invalides, Miromesnil, Assemblée nationale et Varenne seront également fermées.

D'autres stations indisponibles à partir de 14 heures

Dans l'après-midi, en raison du cortège syndical qui s'élancera de Montparnasse à 14h30, les stations Vavin, Raspail, Denfert Rochereau, Notre-Dame des Champs et Port Royal seront fermées au public. La ligne 6 sera coupée entre Montparnasse-Bienvenüe et Place d'Italie.

Le RER C interrompu

Ne comptez pas non plus sur le RER pour vous balader le long de la Seine. La ligne C sera fermée entre Musée d'Orsay et Javel, selon le site de Transilien. La reprise du trafic est prévue à 19 heures.