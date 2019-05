DIRECT. 1er-Mai : la police annonce des interpellations à Paris et dans plusieurs villes avant les manifestations

Ce qu'il faut savoir

Comme tous les ans, de nombreuses manifestations sont prévues un peu partout en France à l'occasion du 1er-Mai. Mais cette année, après cinq mois de mobilisation des "gilets jaunes", elles vont être étroitement surveillées et encadrées par les autorités. Mercredi matin, le porte-parole de la police, Michel Lavaud, a annoncé plusieurs interpellations à Paris et dans "toutes les villes où la vigilance est de mise". Ces personnes ont été interpellées "notamment pour détention d'objets illicites, port d'armes réelles ou par destination". Suivez la situation dans notre direct.

Plus de 7 400 policiers et gendarmes mobilisés à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, justifie cet important dispositif de sécurité par le fait que des appels à transformer la ville en "capitale de l'émeute" circulent sur les réseaux sociaux. Les commerces devront être barricadés sur le parcours principal. Le préfet de police de Paris a déjà ordonné la fermeture des commerces, débits de boissons et restaurants sur le parcours du cortège intersyndical parisien, le temps de la manifestation (qui est autorisée et doit s'élancer à 14h30 de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie).

Interdiciton de manifester sur les Champs-Elysées. A l'occasion de la fête du Travail, comme lors des derniers samedis de mobilisations des "gilets jaunes", la préfecture de police a pris un arrêté interdisant de manifestation les secteurs des Champs-Elysées, du palais de l'Elysée, de l'Assemblée nationale et de Notre-Dame de Paris.

Transports en commun parisiens perturbés. Dans la capitale, de très nombreuses stations sont fermées depuis 7 heures. Sur la ligne 1, Argentine, George V et Tuileries seront indisponibles, mais également Charles-de-Gaulle-Etoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), Concorde (1, 8, 12), Franklin D. Roosevelt (1, 9) et Champs-Elysées-Clemenceau (1, 13).

Forte présence de black blocs anticipée. Selon le ministre de l'Intérieur, "1 000 à 2 000 activistes radicaux" sont attendus à Paris. Les autorités redoutent de nouveaux débordements liés à la présence de black blocs et de "gilets jaunes" à Paris et dans d'autres villes du pays. De nombreux "ultra-jaunes" devraient se rendre mercredi à Paris, a appris franceinfo de sources concordantes, car ils ne sont parfois pas les bienvenus dans les défilés syndicaux "classiques" organisés dans plusieurs villes.