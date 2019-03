"Gilets jaunes" : le point sur les rassemblements région par région

Des interdictions de défiler samedi dans certains quartiers ont été prises dans plusieurs villes et le gouvernement a demandé le renfort des soldats de la mission Sentinelle.

Des manifestations de "gilets jaunes" sont à nouveau prévus samedi 23 mars dans de nombreuses régions, pour un mouvement entamé le 17 novembre dernier.

La journée est marquée par une interdiction de défiler dans plusieurs lieux emblématiques et par le renfort de l'armée pour "protéger les sites sensibles", selon Emmanuel Macron. Une décision qui a provoqué des réactions jusque dans les rangs de l'armée.

Ile-de-France

À Paris, plusieurs cortèges sont en cours, à Trocadéro et à Châtelet. 51 personnes ont été interpellées, selon la Préfecture de police de Paris et 29 personnes ont aussi été verbalisées dans le périmètre interdit aux rassemblements. De plus, 2 322 contrôles préventifs ont été effectués. Un cortège déclaré est parti peu après 13 heures de la place Denfert-Rochereau en direction de la butte Montmartre.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

À Nice (Alpes-Maritimes), des dizaines de manifestants se sont rassemblés à partir de 10 heures dans le centre-ville, place Garibaldi, malgré l'interdiction de rassemblement dans ce secteur, selon France Bleu Azur. Ils ont été encerclés puis dispersés par les forces de l'ordre à 11 heures. 26 personnes ont interpellées, selon la préfecture des Alpes-Maritimes, dont 20 à Nice. Peu avant midi, une femme de 75 ans, qui ne faisait pas partie des manifestants, a été blessée à la tête après une charge des policiers. Elle a été évacuée par les pompiers.

En Nouvelle-Aquitaine

À La Rochelle (Charente-Maritime), une manifestation interrégionale non-déclarée doit s'est élancée en début d'après-midi de la place de Verdun, rapporte France Bleu La Rochelle. La préfecture de Charente-Maritime a décidé d'interdire tout rassemblement sur le Vieux Port entre midi et 20 heures samedi. Dans ce secteur, les travaux sont arrêtés et les terrasses des restaurants devaient fermer à partir de 13h30.

#GiletsJaunes Neuf véhicules de gendarmerie en place quai Valin, à La Rochelle. Pendant ce temps là on range les terrasses quai Duperré. Ces deux axes sont interdits aux manifestants.#GiletsJaunes #Acte19 #LaRochelle pic.twitter.com/WcTzo9p8bo — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) 23 mars 2019

La vente de produits chimiques explosifs ou inflammables sous différentes formes est règlementée jusqu'au dimanche 24 mars à 8 heures. Par ailleurs, jusqu'à cette date, leur utilisation, transport ou détention est interdite, a décidé la préfecture.

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), entre 150 et 200 personnes ont défilé ce matin, rapporte France Bleu Béarn. Les manifestants ont fait des arrêts devant le commissariat et le palais de justice.

À Guéret (Creuse), la mobilisation est relativement faible, selon France Bleu Creuse. Une centaine de manifestants sont répartis sur plusieurs ronds-points de la ville.