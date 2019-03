DIRECT. "Gilets jaunes" : l'avenue des Champs-Elysées barricadée avant la 19e journée de mobilisation

Ce qu'il faut savoir

Cortèges interdits sur les Champs-Elysées et dans plusieurs villes, appui des militaires de Sentinelle : l'exécutif teste, samedi 23 mars, un nouvel arsenal sécuritaire pour la 19e journée de mobilisation des "gilets jaunes", après les violences à Paris le week-end dernier.

La force Sentinelle en renfort, les interdictions de manifester se multiplient. Après avoir ordonné une purge à la tête de la préfecture de Paris, tenue pour responsable des "dysfonctionnements" lors de la 18e journée de mobilisation, l'exécutif a interdit les manifestations dans plusieurs lieux emblématiques à Paris, Nice ou Bordeaux et annoncé le renfort de militaires de la force antiterroriste Sentinelle. Depuis cette décision surprise mercredi, les autorités tentent de déminer la polémique en martelant que ces soldats auront pour seule mission de protéger les bâtiments officiels et sites sensibles, afin de décharger les policiers. Face au tollé politique, le chef de l'Etat a dénoncé depuis Bruxelles "un faux débat" provoqué par "ceux qui jouent à se faire peur et à faire peur", assurant que l'armée n'est "en aucun cas en charge du maintien de l'ordre".

Des verbalisations dès samedi matin à Paris. Avant cette nouvelle mobilisation, le nouveau préfet de police de Paris a passé en revue les troupes ce matin sur les Champs-Elysées. Didier Lallement a notamment déclaré aux journalistes présents que "des verbalisations avaient déjà eu lieu". "Une amende de 135 euros est délivrée à l'encontre de ceux qui viendraient manifester dans le périmètre interdit" qui s'étend sur l'ensemble des Champs-Élysées, la place de l'Étoile, la place de la Concorde, et autour d'une partie de l'Assemblée nationale.

Des rassemblements en régions. Dans la capitale, la seule manifestation déclarée doit relier à partir de 13 heures Denfert-Rochereau, au sud, au Sacré-Coeur, au nord, selon la préfecture de police. Des appels à des rassemblements régionaux ont par ailleurs été lancés, notamment à Saint-Brieuc, Montpellier et La Rochelle où la police craint "des actions de dégradations massives et d'atteintes physiques aux forces de l'ordre", selon une source policière à l'AFP.