Tourisme : quand les villes de taille moyenne misent sur la pratique sportive

Les vacances sportives sont la nouvelle tendance observée en France. Les villes de taille moyenne sont de plus en plus nombreuses à investir pour attirer sur leur territoire des touristes passionnés d'exercice physique. Reportage dans la vallée du Rhône.

Pendant longtemps, il suffisait d'un transat au bord de la mer pour attirer les touristes. Désormais, un Français sur trois affirme vouloir faire du sport durant les vacances. Cyril Chaperon, Lyonnais de 35 ans, n'envisage pas son week-end dans la Drôme autrement qu'en transpirant. "La sensation d'avoir fait un effort physique, je trouve ça cool", dit-il.

Les communes souhaitent attirer de nouveaux touristes

Pour découvrir de nouveaux terrains de jeu, il a téléchargé une application gratuite qui déniche les meilleurs spots. 5 800 parcours sont référencés à travers toute la France. Elle est pensée pour les communes souhaitant attirer un nouveau public, de plus en plus nombreuses à investir. Une communauté d'agglomérations, à cheval entre la Drôme et l'Ardèche, a ainsi dépensé près de 40 000 euros pour être référencée et accompagnée dans le balisage des sentiers.

À Rennes (Ille-et-Vilaine), l'office du tourisme a récemment misé sur une journée 100% féminine et sportive, qui a réuni 700 curieuses. Toulouse (Haute-Garonne), Marseille (Bouches-du-Rhône), Nice (Alpes-Maritimes) et Nantes (Loire-Atlantique) ont également investi dans ces journées de découverte sportive, une manière de s'assurer une manne touristique même hors saison.

