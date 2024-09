Mexique : d’importantes orages et des inondations meurtrières à Acapulco

Aux États-Unis, le bilan humain du cyclone tropical Hélène s’est alourdi à 63 morts, dimanche 29 septembre. Au Mexique, l’ouragan Joy a quant à lui causé la mort de huit personnes.

Acapulco (Mexique) est sous les eaux. Depuis lundi 23 septembre, la station balnéaire, située sur la côte du Pacifique, est submergée par l’ouragan Joy. Les dégâts sont considérables et les pénuries se multiplient, avec de longues files d’attente. "Ça fait cinq jours qu’il pleut et on est désespérés. Les supermarchés et les épiceries sont fermés", déplore Barbara Encinas, une habitante.

Au moins huit morts

La catastrophe a fait au moins huit morts. En urgence, près de 5 000 personnes ont dû être évacuées des zones à haut risque. Il y a tout juste 11 mois, la ville avait déjà été ravagée par l’ouragan Otis. "Je pense que tous ceux qui vivent à Acapulco et qui ont vécu l’ouragan Otis ont le sentiment de revivre le même traumatisme", confie Adolfo Ortiz, un habitant.

Aux États-Unis, le bilan humain de l’ouragan Hélène continue de s’alourdir, avec au moins 63 morts. Des millions d’Américains sont aujourd’hui privés d’électricité, dans dix États.