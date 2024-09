Insolite : fiancés à Belfast grâce à une croisière ratée

On pourrait croire à un scénario de "La Croisière s'amuse". Mais avant l'amour, l'heure était aux péripéties : une panne, des passagers d'un navire bloqués et un départ retardé. Puis, la rencontre de deux âmes sœurs. Récit.

Angela Harsannyi et Gian Perroni ne se connaissaient pas il y a quatre mois, et sont aujourd’hui fiancés. Le Canadien et l’Américaine pensaient embarquer pour une croisière de rêve de trois ans, devenue celle de leur vie. "J’avais prévu de faire ma demande sur le bateau, mais un jour on se promenait le long de la rivière, et c’était la pleine lune. Alors, j’ai fait ma demande", raconte Gian Perroni.

Demande à Belfast

La demande a été faite à Belfast (Irlande du Nord) car leur bateau, censé partir en mai dernier, est toujours à quai en raison de problèmes techniques. "En attendant, nous avons créé une amitié très profonde, qui s’est transformée en romance", poursuit le Canadien. "On a découvert qu’on a beaucoup de choses en commun, et on aime tellement la compagnie de l’autre", ajoute Angela Harsannyi. Le couple prévoit de célébrer le mariage sur le paquebot, en avril prochain, entre Panama et le Costa Rica.

