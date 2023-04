Thaïlande : le succès du tourisme de bien-être

À Koh Phangan, en Thaïlande, le tourisme de bien-être attire des clients du monde entier. Depuis la fin de la pandémie, ce milieu est en plein boom.

C'est l'un des lieux phares du tourisme depuis la pandémie. Le tourisme du bien-être explose à Koh Phangan, en Thaïlande. Les deux ans de crise sanitaire ont lessivé les corps et les esprits. Massage, yoga ou encore méditation, en Thaïlande, ils viennent du monde entier pour se ressourcer. "C'est juste extraordinaire de pouvoir s'exercer à l'air libre devant la mer", raconte un touriste. Ici, ce tourisme devrait croître de 10 à 20 % par an. Ils sont comptables, graphistes, DJ, et comme ce touriste londonien en pleine séance, ils ont tous été affectés par les différents confinements. "Je suis là pour les méditations, les classes de yoga, pour me ressourcer loin du monde occidental".

Mise sur un tourisme de bien-être et un tourisme médical

On y trouve aussi des bains de glace à deux ou trois degrés qui aident à évacuer le stress et les tensions musculaires. "J'avais une petite tension au niveau de l'épaule à cause d'une séance de yoga, mais maintenant, dans le haut de mon dos, je n'ai plus de douleur, je me sens légère", affirme une cliente. Depuis la pandémie, la Thaïlande souhaite réduire sa dépendance au tourisme de masse. Le pays espère attirer de nouveaux visiteurs avec le tourisme de bien-être et le tourisme médical.