Tendance : les sodas régionaux en pleine expansion

Les sodas régionaux ont de plus en plus de succès chez les consommateurs. Des produits plus locaux, de meilleures qualités... À chacun sa préférence.

Coca, sirop ou encore limonade, les boissons régionales existent sous toutes leurs formes. Chacune à leur manière essayerait de concurrencer les géants du marché et leur popularité est grandissante. Premier ingrédient du succès : la tradition. Dans le Vaucluse, une entreprise fabrique depuis les années 1960, le Pac, un sirop de citron avec du sucre. "Le Pac, c'est le produit phare de la région, c'est le produit emblématique", lance le chef de projet distillerie. Chaque année, l'entreprise écoule 800 000 bouteilles de sirop. Autre atout : la proximité. Un argument local qui fait mouche Certains réduisent les coûts en livrant sa limonade bio à deux heures maximums de son entrepôt. Une démarche intéressante économiquement. "Les gens ont vraiment une démarche active d'aller rencontrer les producteurs, d'aller chercher des produits locaux donc on est vraiment sur une tendance actuelle", explique ce vendeur. Des bouteilles distribuées dans les cafés et restaurants de la région, dans lesquels l'argument local a fait mouche. Troisième raison du succès : moins de sucre. Pour les arômes du coca de la Côte d'Azur, les producteurs ont travaillé avec les parfumeurs de Grasse, mondialement reconnus.