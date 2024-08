Victimes de surtourisme, plusieurs villes du sud de l'Europe prennent des mesures parfois drastiques. Sur l'île de Faial, dans les Açores, des décisions se sont également imposées pour préserver l'environnement.

Hawaï de l'Europe ou l'Irlande des tropiques, l'île de Faial est perdue au milieu de l'Atlantique. Au cœur de l'archipel des Açores (Portugal), cette île volcanique a longtemps été méconnue du grand public. Si elle veut s'ouvrir aux visiteurs, elle veut toutefois se préserver des dangers du tourisme de masse.

Ne jamais basculer dans le surtourisme

Chaque matin le port de la capitale, Horta, se remplit de touristes venus voir des baleines, une excursion incontournable de l'île. Plus de 27 espèces de cétacés sont visibles à seulement quelques kilomètres des côtes. Pour 4 heures de spectacle, les touristes doivent payer 67 euros. L'activité, encadrée par la loi, n'autorise que les petits bateaux, qui ne doivent pas trop se rapprocher ni être plus de trois. Sur les côtes, une vigie, véritable sentinelle de la mer, s'assure du respect des règles. À Faial, le nombre de visiteurs a au moins doublé en 12 ans, mais le gouvernement a fixé des limites pour ne jamais basculer dans le surtourisme, en fixant des quotas et en limitant les vols. Plus aucun hôtel n'a été construit depuis. Cet anti-tourisme de masse attire donc les amoureux de la nature, qui est strictement protégé.