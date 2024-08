Incursion ukrainienne en Russie : la ville russe de Belgorod se barricade

L'Ukraine a lancé son offensive sur le territoire russe il y a deux semaines. À Belgorod, les habitants se préparent à tout.

En Russie, les régions frontalières avec l'Ukraine sont sur le pied de guerre. Des camions de l'armée russe sont visibles partout. À Chebekino (Russie), un petit village à cinq kilomètres de l'Ukraine, les sirènes d'alertes et le son des canons résonnent. Des habitants se mettent à l’abri dans les halls d'entrée. D'autres n'attendent même pas la fin des tirs pour partir. Leur immeuble a été touché quelques jours plus tôt. Des tirs ont lieu fréquemment sur ce village depuis des mois, désormais ils sont quotidiens. Plus de la moitié des habitants est partie et le mouvement s'accélère.

Un régime d'opération antiterroriste instauré

Comme Chebekino, Belgorod, ville russe de 300 000 habitants, se barricade. Les autorités ne cessent de construire de nouveaux abris. Il y a en un peu partout. Un supermarché a même installé des filets anti-drones sur le toit. Un régime d'opération antiterroriste a été instauré dans la région de Belgorod, mais aussi de Koursk et de Brians.