Météo : comment expliquer le phénomène des trombes marines ?

Les trombes marines sont d'immenses colonnes d'eau et de vent tourbillonnant qui se forment sur l'eau. L'une d'entre elle aurait provoqué le naufrage d'un yacht, faisant un mort et six disparus, lundi 19 août.

En pleine mer, sur des lacs ou sur des fleuves, les trombes marines, d'immenses colonnes d'eau et de vent tourbillonnant, se forment en quelques minutes seulement. Lundi 19 août au matin, ce phénomène aurait causé le naufrage d'un yacht au large de la Sicile (Italie). Le bilan est lourd avec un mort et six disparus. "L'enfer s'est déchaîné. Tout est arrivé, d'abord le vent, puis l'eau", explique Giovanni Lococco, un pêcheur qui a vécu la tempête au plus près.

Des trombes violentes au cœur d'orages

Les trombes marines se forment au-dessus d'une mer chaude, avec un air froid en altitude. Si les vents de surface convergent, ils peuvent remonter, portés par un courant d'air chaud et former un tourbillon d'eau et de vent. La plupart du temps, ce phénomène est inoffensif et se dissipe au contact de la côte. Lorsque les trombes se forment au cœur d'orages, elles sont plus violentes et peuvent poursuivre leur chemin sur la terre sous la forme de tornade.