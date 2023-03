Réforme des retraites : "Il faut mettre cette réforme en stand-by", plaide le député Renaissance Patrick Vignal

Le député Renaissance de l'Hérault, François Vignal, estime ce mardi sur franceinfo que le gouvernement doit mettre la réforme des retraites en "pause". Il alerte sur un usage trop régulier du 49.3 par l'exécutif.

"Il faut mettre cette réforme des retraites en stand-by", lance mardi 21 mars sur franceinfo Patrick Vignal, député Renaissance de l’Hérault. Il n'explique pas pour autant la manière préconisée pour arriver à suspendre ce texte. S'il juge cette réforme "nécessaire", l'élu issu de la majorité présidentielle alerte le gouvernement, estimant qu'"on ne peut pas gouverner toujours avec du 49.3".

Le député Renaissance de l'Hérault reconnaît que la majorité présidentielle "n'a pas assez défendu" le projet de loi sur les retraites. Patrick Vignal en "prend [sa part] et considère qu'ils auraient dû aller plus sur le terrain" pour convaincre les Français sur ce texte. Il pointe également du doigt l'"opposition compliquée à l'Assemblée nationale" qui "n'a pas voulu négocier" selon lui : "Derrière La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon cherche le chaos", s'indigne Patrick Vignal. Il accuse par ailleurs "une partie de Les Républicains de préparer la suite d'Emmanuel Macron", à savoir l'élection présidentielle de 2027. "Arrêtons de préparer la suite et faisons un projet de société", indique l'élu.

Patrick Vignal assure qu'il reste encore "quatre mois avant [que ce texte ne] soit promulgué", ce qui laisse le temps de "réfléchir autrement". Pour le député Renaissance, l'exécutif a deux choix "ou on continue à dire que c'est comme ça, on a fait un 49.3, ou on travaille". Il appelle ainsi l'exécutif à entendre "la colère" des manifestants qui continuent de se mobiliser contre la réforme des retraites.

Patrick Vignal ne considère pas qu'il faille "reprendre tout à zéro" pour autant sur ce texte, saluant "les avancées sur les carrières longues et sur les femmes". Il plaide plutôt pour "changer l'ADN du chemin du consensus". Patrick Vignal met en avant la future loi sur le plein-emploi, mais il craint qu'elle n'arrive en pleine crise de défiance à l'égard de la "parole politique" : "Si je dis aux Français de nous faire confiance, que la loi Travail va corriger toutes les inégalités qu'on a découvertes pendant cette réforme, les Français ne nous croiront pas", se désole le député de l'Hérault. Il estime qu'Emmanuel Macron "pourrait faire un magnifique projet de société" : "On y mettrait la réforme des institutions, le millefeuilles territorial et la dépense publique et les Français, nous suivrons", ajoute-t-il.