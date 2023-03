Grève du 7 mars contre la réforme des retraites: "On est parti pour durer", prévient la CGT Cheminots

Invité de franceinfo, Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, appelle les grévistes à poursuivre la mobilisation au-delà du 7 mars. La nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites s’annonce très suivie.

"On est parti pour durer", a prévenu ce lundi sur franceinfo Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, première organisation syndicale à la SNCF alors que la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi 7 mars s’annonce très suivie. "On est parti pour durer et on voit bien que le gouvernement en face n'est pas parti pour écouter. Donc on ne sait pas comment les choses vont se terminer", a-t-il expliqué.

>> Grève du 7 mars : il doit y avoir une continuité du service public, demande la fnaut inquiète des prévisions de transport à la sncf et la ratp

Les cheminots entament une grève reconductible à partir de mardi : "On appelle les grévistes à continuer sur la lancée" de mardi et à maintenir la pression jusqu'à ce que le gouvernement cède", a expliqué Laurent Brun. "On veut une mobilisation intense, la plus large possible dans les secteurs de l'économie du pays et en fonction de l'intensité de la grève, on verra comment on poursuit. Mais on n'a pas intérêt non plus à ce que le pays soit à l'arrêt pendant trois mois", a-t-il estimé.

Pourtant, le secrétaire général de la fédération CGT de la Chimie, Emmanuel Lépine, s'est dit prêt à "mettre à genoux l'économie française" pour que le gouvernement retire son projet : "Mettre à genoux l'économie, c'est toucher aux bénéfices, toucher aux profits des employeurs et les obliger à entendre ce que les salariés portent comme revendications", a décrypté Laurent Brun. L’objectif est que "le patronat se positionne en disant que face à ce rapport de force, il préfère abandonner la réforme que poursuivre dans cette voie-là", a-t-il ajouté.

"La population est largement contre la réforme"

En attendant, le texte continue d’être examiné au Sénat cette semaine. Les sénateurs ont voté dans la nuit de dimanche à lundi "l’index seniors" pour les entreprises de 300 salariés alors que la mesure avait été retoquée par les députés. "La population est largement contre la réforme. Et pourtant, la représentation démocratique qui est censée représenter la population continue à avancer comme s'il ne se passait rien", s’est insurgé le cheminot.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt, a par ailleurs assuré ce week-end que le texte sur les retraites proposé par le gouvernement était "une réforme de gauche". Selon Laurent Brun, "ça fait longtemps qu'il ne sait plus ce qu'est la gauche Olivier Dussopt. C’est malheureux d'ailleurs, mais quand on passe de frondeur de Hollande à ministre de Macron, je pense que la boussole est très largement perdue. Ce n'est pas une réforme de gauche, c'est une réforme qui fait reculer les droits des salariés de manière générale", a-t-il répliqué.