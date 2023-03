DIRECT. Réforme des retraites : le Sénat a approuvé l'article 2 sur l'index seniors

Ce qu'il faut savoir

Après plus de sept heures de débats, les sénateurs ont adopté, dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mars, l'article 2 de la réforme des retraites sur l'index seniors. L'obligation de ce dispositif pour les entreprises de plus de 50 salariés, seuil qui avait été ajouté par l'Assemblée nationale, a été supprimé. Pendant que l'examen du texte va se poursuivre lundi, c'est la veillée d'armes pour ses opposants qui veulent mettre la "France à l'arrêt" mardi. Suivez notre direct.

Les sénateurs approuvent l'index seniors voté par 244 voix contre 96. La majorité sénatoriale de la droite et du centre a adopté un amendement pour que cet outil concerne dès novembre prochain les entreprises de plus de 1 000 salariés, et à partir de juillet 2024 pour celles de plus de 300 salariés. Les employeurs seront passibles de sanctions financières en cas de non-publication de cet index, mais aucune obligation de résultat n'a été fixée en matière d'emploi des seniors.

Des transports très perturbés mardi. En raison de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites, le trafic sera fortement perturbé à la RATP et à la SNCF. Comptez en moyenne un train TGV et Ouigo sur cinq, avec notamment un train sur cinq sur les axes Nord, Est et Atlantique du réseau TGV Inoui. Il y aura également un train sur cinq pour les TER, "dans toutes les régions". Le trafic des trains Intercités sera, lui, quasi intégralement interrompu. Toutes les prévisions de trafic sont ici.

Le 7 mars sera "l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues", selon Clément Beaune. Le ministre des Transports a prédit l'"une des journées les plus difficiles qu'on ait connues" pour parler de la journée de mobilisation de mardi, lors de son interview dans "Dimanche en politique", sur France 3. Clément Beaune a évoqué une "vraie galère", notamment pour "ceux qui ne peuvent pas télétravailler".

Olivier Dussopt, invité du '8h30 franceinfo", ce lundi matin. Le ministre du Travail répondra aux questions de nos journalistes Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.