Grève contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre pour la journée décisive du mardi 17 décembre ?

Tous les syndicats, y compris les organisations réformistes telles que la CFDT et l'Unsa, appellent à manifester. La SNCF doit aussi dévoiler son plan pour les fêtes.

Pour le gouvernement comme pour les syndicats, c'est le rendez-vous de la semaine. Appel à la grève et à la manifestation de l'intersyndicale, pl de la SNCF pour Noël, perturbations dans les transports et les écoles... Le mardi 17 décembre s'annonce comme une nouvelle journée décisive pour la grève de la réforme des retraites. Ces événements pourraient modifier le rapport de force entre le gouvernement et les syndicats, ou influer sur l'opinion publique, jusqu'ici favorable au mouvement. Franceinfo vous explique à quoi il faut s'attendre.

>> Perturbations, réactions… Suivez en direct la grève du 16 décembre et les dernières informations ici

Un appel à la grève de tous les syndicats

Ce sera la troisième journée interprofessionnelle de grève contre la réforme. Et cette fois-ci, l'ensemble des syndicats ont lancé un appel à la grève et à la manifestation, y compris les organisations réformistes, comme la CFDT, la CFTC, l'Unsa ou les étudiants de la Fage. La CFDT, favorable au principe de la retraite par points, ne devrait cependant pas défiler aux côtés de la CGT, dont elle ne partage pas toutes les revendications. Les deux syndicats ne sont "ni des ennemis ni des partenaires", estime Laurent Berger.

Les organisations réformistes sont furieuses que le Premier ministre ait maintenu une mesure d'âge d'équilibre dans son projet de transformation des 42 régimes de retraite existants en un système universel à points. Outre les cheminots, les enseignants, les fonctionnaires, les avocats et magistrats, les internes, médecins et soignants seront mobilisés parfois dans des cortèges séparés dans toute la France pour réclamer davantage de moyens pour l'hôpital.

Les médecins, pharmaciens, internes et étudiants, appellent à la cessation des activités le 17 décembre ! #EnsembleSauvonslHopital https://t.co/kmPZ2FYgSN — L'Inter-Urgences (@InterUrg) December 9, 2019

Des manifestations à Paris et dans les grandes villes

A Paris, le cortège s'élancera à 13h30 de la place de la République pour rejoindre Nation. Selon la préfecture de police, "ils emprunteront à cette fin le boulevard du Temple, le boulevard des filles du Calvaire, le boulevard Beaumarchais, la place de la Bastille, la rue de Lyon, l'avenue Daumesnil et le boulevard Diderot". Par arrêté préfectoral, tous les commerces situés sur le parcours sont obligés de fermer et de "mettre en place des moyens de protection de leurs établissement contre les dégradations et les pillages", ainsi que de vider les terrasses "de tout mobilier pouvant servir de projectile".

A Lyon (Rhône), la manifestation partira à 11h30 devant la Manufacture des tabacs, dans le 3e arrondissement. A Nantes (Loire-Atlantique), les manifestants se sont donnés rendez-vous au miroir d'eau. A Marseille (Bouches-du-Rhône), la CGT appelle à se rassembler à 10h30 aux Réformés, en haut de la Cannebière.

Des perturbations dans les transports et les écoles

Cette mobilisation va entraîner d'importantes perturbations dans les transports, comme depuis le début de la grève. Il n'y aura pas beaucoup de métros et de RER en Ile-de-France, comme doit le préciser la RATP lundi à 17 heures. De même, peu de trains SNCF circuleront sur l'ensemble du territoire. Certaines écoles risquent également d'être fermées, avec la mobilisation des enseignants.

Les annonces de la SNCF pour Noël

L'entreprise ferroviaire, qui tente de s'organiser pour faire rouler un maximum de train pendant les fêtes, doit informer individuellement mardi les usagers sur le maintien ou l'annulation de leur train pour le premier week-end des vacances. La directrice générale de Voyages SNCF Rachel Picard a promis d'"essayer d'accomplir des miracles" pour proposer d'autres horaires de départ en cas d'annulation. Mais la moitié des voyageurs resteraient néanmoins sur le carreau.