Grève du 17 décembre : 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 5, 3 TER sur 10... le trafic des trains sera encore "très perturbé" mardi

Pour le treizième jour consécutif, les transports seront très perturbés par la grève des cheminots contre la réforme des retraites.

La journée du mardi 17 décembre s'annonce très compliquée si vous souhaitez prendre le train, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue contre la réforme des retraites. Voici les prévisions de la SNCF, réseau par réseau.

• Pour les TGV : un train sur quatre en moyenne

• Pour les Transilien : un train sur cinq en moyenne

• Pour les Intercités : 5% des trains en circulation seulement

• Pour les TER : trois circulations sur dix en moyenne, essentiellement assurées par bus

>> Prévisions de trafic, réactions... Retrouvez les dernières informations sur la réforme des retraites et la grève dans notre direct

La SNCF précise qu'à la suite de "l'appel intersyndical à manifester, le trafic de mardi sera plus réduit" que celui d'aujourd'hui. La compagnie recommande ainsi aux clients de "Transilien et TER de ne pas venir en gare" et de privilégier si possible le covoiturage. Elle a, par ailleurs, appelé les Franciliens à éviter particulièrement les trains de banlieue, l'affluence attendue pouvant rendre les gares dangereuses.