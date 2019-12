Grève du 16 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour lundi

La grève contre la réforme des retraites va continuer à perturber fortement la circulation des transports en commun.

Les usagers des transports en commun vont encore devoir prendre leur mal en patience, lundi 16 décembre. Au douzième jour de la grève contre la réforme des retraites, le trafic sera encore très limité sur le réseau SNCF comme RATP. Voici les prévisions de trafic communiquées par les deux entreprises.

Un TGV sur trois à la SNCF

La SNCF a annoncé que la circulation de ses trains serait encore "fortement perturbée" sur l'ensemble de son réseau, lundi. Voici ses prévisions de trafic :

• Pour les TGV Inoui et Ouigo : un train sur trois en moyenne

• Pour les Transilien : un train sur quatre en moyenne

• Pour les Intercités : un train sur six en moyenne

• Pour les TER : quatre liaisons sur dix en moyenne, en partie assurées par des bus de substitution.

CIRCULATION DES TRAINS le 16 décembre

Huit lignes de métro encore fermées à la RATP

Dans les transports en commun franciliens aussi, les usagers ne pourront compter que sur un service très partiel. Voici les prévisions de trafic de la RATP :

• Pour les métros : huit lignes seront encore fermées. Il s'agit des lignes 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les lignes 4 et 7 circuleront de 6h30 à 9 heures et de 16h30 à 19h30. De même pour la ligne 8 entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot et pour la ligne 9 entre Nation et Mairie de Montreuil et entre Franklin D. Roosevelt et Pont de Sèvres. La ligne 11 circulera uniquement de 6h30 à 9 heures. Et la ligne 3 circulera uniquement de 16h30 à 19h30. Le trafic ne sera normal que sur les lignes automatisées 1 et 14, mais avec un risque de saturation.

• Pour les RER : les RER A et B seront ouverts uniquement aux heures de pointe, de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30, avec un train sur deux pour le RER A et un train sur trois pour le RER B.



• Pour les bus : le service sera assuré à plus de 50%.



• Pour les tramways : le trafic sera normal sur les lignes T5 et T7. Les tramways rouleront toute la journée sur les lignes T2 (cinq tramways sur six), T6 (un tramway sur deux) et T8 (trois tramways sur quatre). Le trafic sera en partie assuré sur la ligne T3b, avec quatre tramways sur cinq, mais interrompu entre 12 heures et 15 heures. Il y aura un tramway sur deux sur la ligne T1, entre 5h30 et 9h30 et entre 15h30 et 19h30. Enfin, sur la ligne T3a, il y aura trois tramways sur quatre entre 5h30 et 12 heures et entre 14 heures et 21h30.

La RATP prévient que le trafic "devrait rester très perturbé" mardi. Les prévisions précises seront disponibles lundi à 17 heures.