DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : déjà plus de 330 km de bouchons cumulés en Ile-de-France

Ce qu'il faut savoir

Syndicats et gouvernement campent sur leurs positions, lundi 16 décembre, au douzième jour de grève contre la réforme des retraites et à la veille d'une journée de manifestations à l'appel de l'ensemble des syndicats, qui s'annonce très suivie.



Les routiers entrent dans le mouvement. Quatre syndicats du transport routier et de la logistique appellent les salariés à la grève pour de meilleurs salaires et conditions de travail.



Le trafic s'annonce toujours "très perturbé" dans les transports en commun, selon les prévisions de la SNCF et de la RATP, avec un tiers des TGV prévus, un quart des Transilien et quatre TER sur dix en circulation. A Paris, 8 lignes de métro resteront fermées et il faudra compter sur un RER A sur 2 et un RER B sur 3, uniquement aux heures de pointe.



Bras de trêve pour une trêve à Noël. Le gouvernement et la majorité se sont employés pendant le week-end à renvoyer la responsabilité d'un éventuel blocage des trains à Noël aux grévistes. Opposés à l'instauration d'un système de retraite par points, les cheminots grévistes ont déjà prévenu qu'ils n'envisageaient pas de trêve pour les fêtes de fin d'année.



L'opinion publique semble rester favorable au mouvement. Selon un sondage Ifop pour le JDD, 54% des Français soutiennent la grève, contre 46% le 1er décembre avant le début du mouvement et 53% après la mobilisation du 5 décembre, et 30% lui sont hostiles, soit la même proportion que la semaine passée.



La mise en cause du haut-commissaire aux retraites parasite le débat sur le fond. Jean-Paul Delevoye se retrouve fragilisé par un cumul de fonctions et des soupçons de conflits d'intérêts après des omissions dans sa déclaration d'intérêts. Il a rectifié cette dernière en déclarant 13 mandats dont 11 bénévoles, soit dix de plus.