Grève du 17 décembre : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux… Retrouvez les prévisions de trafic dans les grandes villes

Ce sera encore ambiance pare-choc contre pare-choc mardi. Le mouvement social contre la réforme des retraites perturbe la circulation des transports, à Paris comme en région.

"Patience" et "débrouillardise" seront encore les maître-mots si vous devez vous déplacer, mardi 17 décembre, à l'occasion de la treizième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Franceinfo vous résume ce à quoi il faut vous attendre sur les routes, sur les rails, à Paris et en province.

A Paris et dans sa région

• Pour les trains. La SNCF prévoit un trafic "plus réduit" que lundi sur les rails, avec 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 5, 5% des Intercités, 3 TER sur 10.

• Dans le métro. Dans les transports en commun franciliens aussi, les usagers ne pourront compter que sur un service très partiel. Seules les deux lignes automatisées (1 et 14) circulent normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur huit lignes : 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur quatre lignes : 4, 7, 8 et 9 (avec 1 métro sur 3). La ligne 11 ne circulera qu'entre 6h30 et 9 heures, avec 1 métro sur 4. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, entre Havre Caumartin et Pont de Levallois, avec 1 métro sur 5.

• Pour les RER : le trafic sera également encore très fortement perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe.

• Pour les tramways : il n'y aura que 1 tramway sur 2 sur les lignes T1, T3a, T6 et T7. La RATP prévoit 3 tramways sur 4 sur le T3b et le T8, 5 tramways sur 6 sur le T2, et 2 tramways sur 3 sur le T5. Les T1, T3a et T3b connaîtront des plages de trafic totalement interrompu.

A Bordeaux

• Pour les trains. La SNCF prévoit 4,5 allers-retours en TGV entre Bordeaux et Paris et un aller-retour en Ouigo, selon France Bleu Gironde. Un Intercités sur 5 sera en circulation. Côté TER, il faudra compter sur 4 trains sur 10.

• Pour les tramways et bus. La circulation des trams et de certains bus ne se fera qu'entre 6h30 et 20h30, avec 7 minutes d'attente entre chaque tram et jusqu'à 30 minutes d'attente pour les bus. Douze lignes de bus (6, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42) seront entièrement fermées. Des interruptions de circulation et des déviations sont à prévoir dans le centre-ville en raison de la manifestatoin, qui partira à 11h30 de la place de la République.

A Lille

• Pour les trains. La SNCF prévoit 1 TGV Nord sur 3, 2 Eurostar sur 3 et 2 Thalys sur 3, d'après France 3 Hauts-de-France. La circulation des TER sera réduite, avec seulement 2 trains sur 10 et plusieurs liaisons supprimées, dont Lille-Béthune.

• Pour les métros, tramways et bus. La grève reprend à Ilévia, qui gère les transports dans la métropole. Comptez deux fois moins de tramways que d'ordinaire, selon France 3 Hauts-de-France. Plusieurs suppressions de lignes de bus sont annoncées (30, 32, 33, 34, 35, 36, 51, Z6, MWR, Corolles 1 et 3, Citadines CITT, CIT5, CITL, C10 et C11, ligne scolaire 967) et les autres lignes verront leur amplitude et leur fréquence réduites. En revanche, les métros circuleront normalement.

A Lyon

• Pour les trains. Le trafic TGV sera fortement perturbé, avec 11 allers-retours entre Paris et Lyon, 2 allers-retours entre Lyon et Marseille et deux allers-retours entre Lyon et Montpellier, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau régional, seul 1 TER sur 5 circulera en moyenne.

• Pour les métros, tramways et bus. Les perturbations devraient rester limitées, avec deux lignes de bus supprimées (81 et S9) et quatre lignes allégées (17, 63, 78 et 80), selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres modifications risquent d'être apportées au passage de la manifestation, qui quittera la Manufacture des Tabacs à 11h30 pour rejoindre la place Bellecour.

A Marseille

• Pour les trains. Sur le réseau TGV, prévoyez 5 allers-retours entre Paris et Marseille, 2 allers-retours entre Marseille et Lyon et un aller-retour entre Paris et Nice. Il y aura 2 allers-retours Ouigo entre Paris et Marseille et 1 aller-retour entre Lyon et Marseille. L'Intercités Marseille-Bordeaux ne circulera pas. Quant aux TER, seulement 3 sur 10 rouleront en moyenne dans la région, souligne La Provence.

• Pour les métros, tramways et bus. De "fortes perturbations" sont à prévoir, alerte la RTM. Selon La Provence, 60% des tramways rouleront, soit un peu plus que les métros (50%) et les bus (35%). La manifestation débutera à 10h30 en centre-ville.

A Montpellier

• Pour les trains. La SNCF prévoit 5 allers-retours entre Montpellier et Paris et 2 allers-retours entre Montpellier et Lyon. Sur la zone Languedoc-Roussillon, les liaisons seront limitées à 3 TER sur 10 en moyenne (essentiellement par autocars, comme dans de nombreuses régions). Il n'y aura aucune circulation des Intercités.

• Pour les tramways et bus. Le service sera assuré presque normalement à Montpellier, à l'exception des lignes 23 (Montferrier-sur-Lez et Prades-le-Lez), 24 (Grabels), 25 (Juvignac) et 26 (Montferrier-sur-Lez). Comme le détaille France Bleu Hérault, des perturbations sont à prévoir sur le réseau de cars Hérault Transport.

A Rennes

• Pour les trains. Sur le réseau TGV, la SNCF annonce 3 allers-retours entre Rennes et Paris, 1 aller-retour entre Quimper et Paris et 1 aller-retour entre Brest et Paris. "Quatre TER sur dix circuleront également demain dans la région, parmi lesquels une majorité de trains", ajoute France Bleu Armorique.

• Pour les métros et bus. La Star s'attend à une "circulation normale", car "aucun préavis de grève n'a été déposé à ce jour". Toutefois, du fait de la manifestation, "les lignes de bus desservant le centre-ville de Rennes sont déviées de 10 heures à 14 heures environ".

A Nantes

• Pour les trains. En Pays de la Loire, seul un TGV sur 5 circulera, ainsi que 3 TER sur 10, selon France 3 Pays de la Loire. Aucun Intercités ne roulera sur les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon.

• Pour les tramways et bus. La circulation sera perturbée en raison de la manifestation, qui contraint la Tan à installer des terminus provisoires à proximité du centre-ville de 10 heures à 18 heures. Un plan du réseau modifié est disponible ici au format pdf. Par ailleurs, des circuits de cars scolaires seront annulés du fait de la grève touchant des sous-traitants de la Tan.

A Nice

• Pour les trains. Un seul aller-retour Paris-Nice sera assuré en TGV. Du côté des TER, il faudra compter sur 3 trains sur 10 en moyenne dans la région, avec notamment 4 liaisons dans la journée entre Marseille et Nice, 22 entre Cannes et Nice et 22 entre Nice et Vintimille, selon France Bleu Azur.

• Pour les tramways et les bus. Le réseau urbain et périurbain de Lignes d'Azur sera "fortement perturbé" toute la journée. France 3 Paca relève notamment que le tramway sera complètement à l'arrêt, tout comme une grande majorité de lignes de bus (5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 52, 56, 57, 64, 66, 72, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 87, Ligne Express 3, CADAM (Est et Semi direct)).

A Strasbourg

• Pour les trains. 3 allers-retours TGV entre Paris et Strasbourg seront assurés, tout comme 3 allers-retours Lyria (Paris-Mulhouse-Bâle) et 1 aller-retour Ouigo (Paris-Strasbourg), selon France Bleu Alsace. Vers l'Allemagne, il y aura 3 allers-retours entre Stuttgart et Paris via Strasbourg et 2 allers-retours sur la liaison Francfort-Paris via Strasbourg. La circulation des TER sera réduite

• Pour les tramways et les bus. Si aucun mouvement social n'est prévu au sein de la CTS, des perturbations sont anticipées entre 13h30 et 18 heures sur le réseau bus et tram du fait du passage d'une manifestation au départ de la place de la Bourse. Plusieurs arrêts risquent de ne pas être desservis ponctuellement, note France 3 Grand Est.

A Toulouse

• Pour les trains. Pour les TGV, 5 allers-retours entre Montpellier et Paris seront assurés, de même que 2 allers-retours Montpellier-Lyon et 1 aller-retour Barcelone-Paris via Montpellier, selon France 3 Occitanie. Sur le réseau TER, il faudra composer avec 1 circulation sur 2 en Midi-Pyrénées.

• Pour les métros, les tramways et bus. Tisséo annonce qu'"environ 80% des services" seront assurés à Toulouse et dans sa périphérie. Les lignes A et B du métro rouleront normalement mais des perturbations sont prévues sur le réseau bus et tram.