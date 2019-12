DIRECT. Grève du 17 décembre : suivez les perturbations à la SNCF et à la RATP et les manifestations contre la réforme des retraites

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

Bien sûr, la démission de Jean-Paul Delevoye fait la une de tous les quotidiens ce matin, éclipsant parfois même les manifestations prévues partout en France. Libération moque ce qui est présenté comme l'amateurisme de l'exécutif, quand Le Parisien-Aujourd'hui en France s'interroge sur ce que ce départ va changer.









Je ne m'avancerai pas trop sur ce qui explique que cette pollution atmosphérique reste modérée. Mais ce sujet de France 2 explique les conditions météo qui favorisent les pics de pollution en hiver : des températures basses, qui encouragent le recours au chauffage, et l'absence de pluie, car celle-ci évacue les particules. Or, depuis le début de la grève, le temps est plutôt pluvieux et relativement doux à Paris.

Airparif annonce en effet ce matin un indice de qualité de l'air de 47, ce qui correspond à une pollution "faible". A titre de comparaison, la barre de 50, qui correspond à une pollution "moyenne", a été franchie lors de 106 journées en 2019.

Je me demande comment cela se fait que depuis les manifestations, et la circulation qui a plus que doublée par rapport à la moyenne, nous n'avons pas encore eu de pic de pollution et autres restrictions.

Sans surprise, le trafic est déjà chargé sur les routes d'Ile-de-France, où le service Sytadin recense 229 km de bouchons, peu avant 6h30.





A noter : le trafic aérien devrait être réduit à Orly en raison d'un préavis de grève des contrôleurs aériens. La Direction générale de l'aviation civile a annoncé avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols.

A l'heure où nos lecteurs franciliens les plus matinaux sont déjà dans les transports, voici un point sur les perturbations annoncées par la RATP et la SCNF en région parisienne aujourd'hui, qui restent sensiblement les mêmes que les jours précédents.

Les principales infos de ce mardi 17 décembre :



L'ensemble des syndicats appellent à manifester ce mardi, pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A Paris, le cortège reliera la place de la République à la place de la Nation. Le Premier ministre a annoncé qu'il recevrait les organisations syndicales et patronales représentatives mercredi.





Cette journée de mobilisation intervient au lendemain de la démission du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, fragilisé par des révélations sur des mandats non déclarés. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu. La réforme "ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye", a insisté la porte-parole du gouvernement.



Le trafic sur les réseaux de la SNCF et de la RATP sera de nouveau "très perturbé" ce mardi, au 13e jour de la grève reconductible contre la réforme des retraites. Au programme : 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 5 et 3 TER sur 10. Dans l'Education nationale, le ministère prévoit 25% d'enseignants en grève, les syndicats 50%.



Ce mardi est également une journée de mobilisation pour le personnel hospitalier. A Paris, une manifestation est prévue à partir de 11h.