Prix de l'électricité, restrictions sanitaires, taux du livret A... Ce qui change en février

Prix de l'électricité, tarifs des péages, taux de rémunération du livret A, fin des jauges... Comme à chaque début de mois, nombre de changements ayant un impact direct sur le porte-monnaie ou sur la vie quotidienne de beaucoup de Français entrent en vigueur mardi 1er février.

Le prix de l'électricité est plafonné

Face à la flambée historique des prix du gaz et de l'électricité en Europe en 2021, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé en septembre qu'il limiterait à 4% l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité.

Cinq textes ont été publiés au Journal officiel pour rendre effectif le "bouclier tarifaire" du gouvernement à partir du 1er février. La mesure "évite une hausse de 35,4% au 1er février 2022", toutes taxes comprises, pour les particuliers, selon un communiqué du ministère de la Transition écologique. Ce plafonnement est valable pour toute l'année 2022 et la hausse ne devrait pas être rattrapée l'année prochaine.

Selon le gouvernement, cette mesure "permet de réduire la hausse moyenne des factures d'électricité des ménages à 38 euros par an sur la facture d'un client résidentiel et environ 60 euros par an pour un client professionnel". Sans cela, l'Etat assure que "la hausse aurait été de 330 euros par an pour un client résidentiel et de 540 euros par an pour un client professionnel".

Le taux du livret A passe à 1%

Cela fait dix ans que ce n'était pas arrivé. A partir de mardi, le taux du livret A passe de 0,5% à 1%. Ce produit financier, dont le taux d'intérêt est fixé en fonction de l'inflation deux fois par an par l'Etat, n'a fait que baisser ou stagner depuis août 2011 où il a plafonné à 2,25%.

Comme les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% en un an selon l'Insee, le gouvernement a décidé de doubler le taux du livret A afin de compenser cette baisse du pouvoir d'achat.

Le taux du livret d'épargne populaire est également réévalué à la hausse, passant de 1% à 2,2%. Ce placement limité à 7 700 euros est réservé aux personnes ayant un revenu ne dépassant pas un certain plafond.

Les tarifs des autoroutes augmentent

Si vous empruntez l'autoroute avec votre voiture (véhicule classe A), sachez que les péages vous coûteront en moyenne 2% de plus sur l'ensemble du réseau national. La plus forte hausse (2,19%) concerne le réseau des autoroutes du sud de la France (ASF), géré par Vinci.

L'exploitant autoroutier a toutefois annoncé le gel des tarifs des péages sur la majorité des trajets courts de son réseau pour 2022. Cela concerne "les quatre cinquièmes des trajets de moins de 30 km, les deux tiers des trajets de moins de 50 km ainsi que les itinéraires de contournement de 34 agglomérations", a expliqué un porte-parole à l'AFP.

Pour rappel, les péages des autoroutes augmentent tous les ans suivant un calcul prenant en compte le taux d'inflation et les travaux engagés par les sociétés concessionnaires.

Les restrictions sanitaires assouplies

Ce mois de février est également synonyme de la fin de certaines restrictions sanitaires. À partir du mercredi 2 février, le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. Le télétravail trois à quatre jours par semaine ne sera plus obligatoire même s'il restera "recommandé".

A la même date, les jauges dans les grands établissements accueillant un public assis (stades, établissements culturels, etc.) n'auront plus lieu. Le port du masque y restera néanmoins obligatoire. Compte tenu de la situation épidémique toujours tendue en France, le gouvernement a décidé de poursuivre la vente des autotests dans les grandes surfaces, et ce jusqu'au 15 février.

A partir du 16 février, les discothèques, fortement touchées par la crise sanitaire, pourront elles rouvrir. Il sera également possible de se rendre à des concerts debout à partir de cette date, ainsi que de consommer à nouveau dans les cinémas ou les transports.

Certains tabacs coûtent plus cher

A partir de février, certaines marques de tabac vont aussi augmenter leurs prix. Ce sera ainsi le cas pour le tabac à rouler Austin dont le paquet va augmenter de 20 à 30 centimes. Côté cigarettes, les Fortuna Cool et JPS Cool vont coûter 10 centimes de plus, passant de 9,70 euros à 9,80 euros, tout comme les Gauloises bleues et rouges, qui coûteront désormais 10 euros au lieu de 9,90 euros. Un document des Douanes françaises récapitule l'ensemble des tarifs et changements.

Les premières "bébé box" distribuées

A partir de février, des jeunes parents pourront désormais recevoir une "bébé box". Sous la forme d'un sac en bandoulière, ce dispositif est composé d'une turbulette, d'un album pour l'éveil artistique, d'un savon et d'un produit hydratant. Environ 180 000 colis seront distribués dans les maternités des communes ayant des quartiers prioritaires et les communes de revitalisation rurale. Le dispositif sera évalué à l'été avant d'être sans doute étendu à l'ensemble du territoire.