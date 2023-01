Mois sans alcool : les avantages de cette pause sur notre santé

Le mois sans alcool a de nombreux bénéfices sur la santé, comme l'explique le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, lundi 2 janvier.

L'abstinence a beaucoup d'avantages, notamment celui d'évaluer notre degré de dépendance à l'alcool. "Ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on est passé de la consommation normale ou régulière d'alcool à un abus d'alcool, et encore pire, à la dépendance alcoolique", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, lundi 2 janvier.

"Une tension artérielle qui va se normaliser"

Pour ce dernier, certains signes ne trompent pas, comme "celui de ne pas pouvoir s'arrêter" de consommer de l'alcool, "a fortiori pendant un mois", mais aussi l'augmentation de la fréquence des consommations. Mais un mois sans boire une goutte d'alcool est-il vraiment bénéfique pour notre santé ? "Oui, parce que non seulement vous aurez une peau plus belle, mais vous allez également avoir une tension artérielle qui va se normaliser et diminuer", décrit Damien Mascret, qui ajoute qu'une baisse des troubles du sommeil et un gain d'énergie font également partie de ces bénéfices du mois sans alcool.

Parmi nos sources

Alcool Info service

Liste non exhaustive.