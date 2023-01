Grève des médecins : le gouvernement peut-il céder face au mouvement ?

Le collectif "Médecins pour demain" est déterminé à maintenir la pression sur le ministère de la Santé. Plus de précisions sur place avec la journaliste Anne Bourse, en direct pour le 19/20 de France 3, lundi 2 janvier.

Le gouvernement est-il prêt à plier face à la grève des médecins libéraux pour débloquer la situation ? "Il est plutôt prêt à temporiser", précise la journaliste Anne Bourse, en direct du ministère de la Santé, lundi 2 janvier. "À ce stade, pas question de passer de 25 à 50 euros le prix de la consultation. L’entourage du ministère préfère mettre l’accent par exemple sur la réduction des tâches administratives pour les médecins", rapporte la journaliste.

Un mouvement né à l’appel d’un collectif sur les réseaux sociaux

Le ministère de la Santé "rappelle que des négociations sont en cours et que des annonces seront faites dans les prochaines semaines. Et jeudi, pour la première fois, des représentants du collectif seront reçus ici par les conseillers du ministre de la Santé, François Braun", indique Anne Bourse, tout en rappelant que la difficulté, pour le gouvernement, "c’est la nature même du mouvement, (…) né à l’appel d’un collectif sur les réseaux sociaux, en dehors des syndicats traditionnels, plus imprévisibles", conclut Anne Bourse.