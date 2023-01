Santé : la grève des médecins se poursuit, les malades peinent à se faire soigner

Le collectif à l'origine du mouvement de grève des médecins a décidé de reconduire cette grève, et même de manifester jeudi 5 janvier, à Paris. Ces médecins libéraux réclament une revalorisation des tarifs et de meilleures conditions de travail.

À Antibes (Alpes-Maritimes), la salle d'attente d'une maison de santé est bondée. Avec la grève des médecins libéraux, les patients témoignent de nombreuses difficultés pour se faire soigner. "Ça fait des jours que je cherche un médecin traitant, et je ne trouve pas", déplore une habitante. À Mâcon (Saône-et-Loire), la grève continue durant la semaine du lundi 2 janvier. La docteure Anne Richelet fait partie du collectif "Médecins pour demain".



"Il y a des solutions pour qu'on soigne plus de gens"



Si elle reçoit tout de même des patients, elle dénonce ses conditions de travail. "On veut pouvoir soigner plus de patients, on sait qu'il y a des patients sans médecin traitant, il y a des solutions pour qu'on soigne plus de gens. Il faut qu'on nous enlève de l'administratif, qu'on revalorise la consultation pour donner envie aux jeunes de s'installer", estime la médecin généraliste. Ces médecins libéraux réclament également un doublement de la consultation à 50 euros, que les patients auraient donc à payer. Selon l'Assurance-maladie, chaque consultation rapporte actuellement 35 euros au médecin, une fois intégrés tous les éléments de rémunération.