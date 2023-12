Liberté de la presse : 779 journalistes ont été emprisonnés en 2023, alerte Reporters sans frontières

En 2023, 779 journalistes ont été emprisonnés plus de 48 heures dans le monde. Parmi eux, 547 le sont toujours et vont passer le Nouvel An en prison, déplore, dimanche 31 décembre 2023, Reporters sans frontières (RSF) dans son bilan annuel. Un autre chiffre qui doit alerter sur les atteintes à la liberté de la presse, après le décompte de 45 journalistes et collaborateurs des médias tués dans le cadre de leurs fonctions en 2023, dévoilé mi-décembre par RSF.

Quatre pays sont particulièrement ciblés par l'ONG puisqu'ils détiennent à eux seuls près de la moitié des 547 journalistes dans leurs geôles en ce 31 décembre 2023 : la Chine, la Birmanie, la Biélorussie et le Vietnam.

La Chine "reste la plus grande prison du monde", dénonce RSF. Le pays a emprisonné 135 journalistes en 2023, et 121 l'étaient encore le 29 décembre 2023. Viennent ensuite la Birmanie (84 journalistes emprisonnés dans l'année dont 69 toujours derrière les barreaux le 29 décembre 2023), la Biélorussie (55 dont 39 au 29 décembre), l'Iran, la Turquie et enfin le Vietnam.

Une année particulièrement dure pour les femmes journalistes

L'ONG alerte aussi sur le fait que 2023 a été une année où les peines de réclusion à l'encontre des femmes journalistes ont été particulièrement alourdies. "Alors que depuis 2019, aucune femme journaliste n’avait été condamnée à plus de 10 ans de prison, six des huit plus lourdes peines prononcées en 2023 concernent des femmes journalistes", jugées en Iran, en Biélorussie, ou encore au Burundi, note RSF.

"Sur les cinq dernières années, au moins un journaliste a été détenu en raison de son travail dans 86 pays." Reporters sans frontières dans son communiqué

Il y a un an, Reporters sans frontières avait recensé 569 journalistes incarcérés au 31 décembre 2022, une "année record". Mais à travers ce bilan actualisé, l'ONG démontre une nouvelle fois que l'emprisonnement des journalistes est toujours aussi courant et "utilisé dans près de la moitié des pays du monde".