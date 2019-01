Des cagnottes lancées pour aider Benjamin Griveaux à s'offrir un toit à Paris, après ses propos sur le prix du m2 "trop cher"

"Je gagne très bien ma vie et je ne me plaindrai jamais", a affirmé le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Deux jours plus tôt, il avait confié être toujours locataire car "à Paris le prix du mètre carré est trop cher".

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le 19 décembre 2018 à Paris. (LUDOVIC MARIN / AFP)