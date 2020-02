VIDEO. "Il fait trop froid pour prendre sa douche" : quand la précarité énergétique menace la santé

Comment vivre ou survivre l'hiver quand il est impossible de se chauffer ? Franceinfo lance l'opération #LesMalChauffés, mardi 25 février, grâce aux témoignages de ses lecteurs. Pendant plusieurs semaines, notre journaliste Yann Thompson s'est penché sur ces histoires édifiantes de Français en proie à la précarité énergétique. En compagnie du photographe Pierre Morel, il s'est rendu à leur domicile pour écouter plusieurs d'entre eux.

Ils ont notamment rencontré Sylvie, travailleuse handicapée de 56 ans, qui fait des "mouvements en permanence" chez elle pour ne pas avoir froid. Ils ont aussi visité la vieille maison d'Isabelle et Maïwenn, dont la température dans le grenier ne dépasse pas les 10 degrés alors que la douche y est installée. Le froid met pourtant les corps à l'épreuve : il existe des risques pour la santé mentale et la santé respiratoire sous les 16 degrés et des risques cardiovasculaires sous les 12 degrés.

Selon la Fondation Abbé Pierre, entre 4 millions et 12 millions de personnes souffriraient de précarité énergétique à des degrés divers. L'observatoire national de la précarité énergétique, lui, retient le nombre de 7 millions de personnes. Le phénomène est donc massif et nécessite des actions. Isolde Devalière, sociologue à l'Ademe, réclame par exemple des mesures permettant de contraindre les propriétaires à rénover les "passoires thermiques" avant toute transaction.