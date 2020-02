Je vis dans une maison du XVIIe siècle, en plein centre de la Bretagne, dans le village de Saint-Caradec. Je l'ai achetée en 1998 avec mon mari, en prévoyant un gros budget travaux. Mais, la même année, mon époux m'a quittée. Il était pilote maritime dans la marine marchande, avec un gros salaire.

Je me suis retrouvée à emménager seule dans cette maison, avec notre fille de 2 ans. Je ne connaissais personne et j'avais moins de 1 000 euros d'économies. Ça a été très dur.

Les murs étaient pourris. J'ai tout mis à nu, de mes mains, et j'ai posé des enduits de sable et de chaux. Grâce à mes parents, au fil des ans, j'ai fait installer un point d'eau, des portes-fenêtres et un poêle.

Je me suis accrochée, en ne m'accordant qu'un repas par jour. J'ai bataillé pour conserver la garde de ma fille, j'ai décroché une formation d'assistante de direction et j'ai finalement trouvé un appartement dans le Morbihan, où nous nous sommes installées en 2005.

Et puis, en 2006, je suis tombée malade, en dépression. Après des années à tenir pour ma fille, toute cette charge m'a rattrapée.

J'ai été déclarée invalide à cause de cela et, faute de moyens, on a dû retourner dans cette maison mal isolée, en 2009. J'y suis coincée depuis : la procédure de divorce s'éternise et empêche toute vente.