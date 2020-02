LesMalChauffés : franceinfo donne la parole à des victimes de précarité énergétique

A quoi ressemble le quotidien quand on souffre du froid chez soi ? Cette semaine, franceinfo fait témoigner des Français modestes qui peinent à se chauffer.

Quelle était la température dans votre logement, ce matin, au réveil ? Chez Isabelle Martin, on oscillait entre 10 et 15 °C, selon les pièces. Chaque hiver, cette habitante de Saint-Caradec (Côtes-d'Armor) souffre du froid dans sa maison, en mauvais état, qu'elle occupe depuis plus de 20 ans. Elle est loin d'être la seule dans cette situation. Pour mettre en lumière les difficultés des 12 millions de Français victimes de précarité énergétique, franceinfo lance, mardi 25 février, l'opération #LesMalChauffés. On vous explique tout.

C'est quoi, au juste, la précarité énergétique ?

Chaque hiver, la précarité énergétique touche les personnes qui peinent à chauffer leur logement, du fait de faibles revenus ou d'une habitation en mauvais état. Ce concept n'a d'existence officielle que depuis son inscription dans la loi en 2010, avec la définition suivante :

Est en situation de précarité énergétique (...) une personne qui éprouve, dans son logement, des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat.Article 11 de la loi Grenelle 2

Divers critères peuvent être pris en compte pour estimer le nombre de personnes concernées en France. Cela va de données purement économiques (quelle part du budget du ménage est consacrée aux dépenses énergétiques ?) à des déclarations plus subjectives (avez-vous eu froid chez vous cet hiver ?).

Dans son dernier rapport sur le mal-logement, la Fondation Abbé-Pierre estime que la précarité énergétique, au sens large, touche 12 millions d'individus. Mais, selon l'association, "le noyau dur de la précarité énergétique, composé des ménages modestes ayant eu froid pour des raisons liées à la précarité, s'élève à 3 558 000 personnes".

Pourquoi y consacrer une opération spéciale ?

La précarité énergétique, subie par des millions de personnes en France, est une problématique méconnue et invisible. Les mal-chauffés souffrent souvent de leur situation en silence, derrière les murs de leur logement, loin des regards – et loin des dispositifs d'aide. Nombre d'entre eux cachent leurs difficultés à leur entourage.

Le problème est bien plus large que la simple sensation de froid. Il peut avoir des conséquences lourdes sur la vie sociale, professionnelle et scolaire des personnes concernées. Leur santé est également menacée, comme l'explicite cette infographie du service des études médicales d'EDF. Les effets sur la santé de l'exposition à des températures intérieures basses. Source : Dr Véronique Ezratty – ONPE 2018 (JESSICA KOMGUEN ET PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO) Franceinfo tend donc le micro aux victimes de la précarité énergétique, dont certaines ont eu le courage de témoigner et de nous ouvrir leurs portes. Ces portraits, accompagnés d'analyses de spécialistes et d'acteurs publics, doivent interpeller sur les enjeux de la rénovation énergétique – avec une résonance particulière au regard du contexte actuel d'urgence climatique.

En quoi va consister cette opération ?

Nous publierons cette semaine trois témoignages de personnes victimes de précarité énergétique. Leur parole, recueillie par notre journaliste Yann Thompson, sera accompagnée de photographies réalisées par le photojournaliste Pierre Morel, en immersion chez des personnes concernées.

Isabelle et sa fille Maïwenn, le 9 janvier 2020, dans leur maison de Saint-Caradec (Côtes-d'Armor). (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

Loïc et Aurélie Duval dans leur maison de Berneuil-sur-Aisne (Oise), le 16 janvier 2020. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)

Fabienne Delquignie boit une décoction d'orties dans son appartement d'Uzerche (Corrèze), le 14 janvier 2020. (PIERRE MOREL / FRANCEINFO)



En complément, Isolde Devalière, sociologue à l'Ademe, apporte son regard d'experte sur les questions de précarité énergétique. Elle dresse une typologie des ménages touchés et tire un bilan contrasté des politiques publiques engagées depuis une dizaine d'années.

Puis-je y participer ?

