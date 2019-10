APPEL A TEMOIGNAGES. Vous peinez à chauffer votre logement l'hiver ? Décrivez-nous votre situation

Factures élevées, mauvaise isolation thermique... Si, comme des millions de Français, vous êtes victime de précarité énergétique, votre témoignage nous intéresse.

Oubliez les canicules de l'été : les températures ont entamé leur lente dégringolade vers les grands froids. De nombreux Français tremblent déjà à l'idée d'affronter un nouvel hiver : en métropole, environ 6,7 millions d'habitants peinent à se chauffer correctement, selon le dernier rapport de l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE). Loin d'être anodines, ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur la santé des personnes touchées, sur leur vie sociale ou encore sur leur situation financière.

Le médiateur de l'énergie s'est inquiété, mardi 8 octobre, d'une hausse du nombre de coupures d'électricité et de gaz en raison d'impayés au premier semestre 2019. "Les gens les plus concernés ont une double peine : comme ils ont peu de revenus, ils occupent des habitations où les loyers sont moins élevés, souvent des logements-passoires, et donc ils ont des factures plus élevées", a expliqué Jean Gaubert sur France Inter.

Pour décrire le quotidien de ces Français qui ont froid et alerter sur leur situation, franceinfo lance un appel à témoignages. Vous aussi, vous restreignez votre consommation de chauffage ou vous sacrifiez certaines dépenses pour pouvoir vous chauffer un peu ? Vous condamnez certaines pièces de votre logement l'hiver ? Vos enfants dorment tout habillés sous leur couette ? Quelle que soit votre situation, et si vous acceptez de témoigner, racontez-nous vos difficultés dans le formulaire ci-dessous. Rien ne sera publié sans votre accord : si votre signalement retient notre attention, l'un de nos journalistes vous contactera et échangera avec vous. Merci par avance.