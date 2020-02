Cette maison, c'est une histoire de famille. A l'origine, c'était une baraque en bois. Ma mère y est arrivée à 7 ans, en 1970. La construction en dur a eu lieu quelques années plus tard et la maison est restée dans son jus depuis. Nous sommes trois générations à y vivre : mes parents, mon mari et moi, et nos deux enfants – sans compter nos chiens, nos chats, nos tortues et nos lapins.

Ces 110 m² sont une vraie galère à chauffer. On n'est pas loin de 4 000 euros de factures d'énergie par an, pour ne chauffer correctement qu'une partie de la maison.

On a une cuve à gaz pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisine. Mais la chaudière n'est pas assez puissante et les radiateurs n'arrivent pas à suivre. On doit compenser avec des radiateurs électriques. Et on bricole un peu : on a bouché une aération dans la cuisine avec de l'enduit, mais le froid passe encore et ça moisit. Une autre aération est juste recouverte d'essuie-tout pendant l'hiver.

Au rez-de-chaussée, la pièce la plus froide est la salle de bain. Les enfants y prennent leur douche à deux, on les mouille vite fait, on se dépêche, ils n'ont pas vraiment le temps de jouer. Et ils s'habillent dans la salle à manger, où on arrive à avoir une vingtaine de degrés.