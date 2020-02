Le froid a cassé ma vie. Je perds mes journées. Je reste au lit beaucoup plus longtemps qu'avant, à jouer au Scrabble sur mon ordinateur ou à regarder les infos.

Heureusement que je dois me lever pour sortir Foxtrot'h. Parfois, on prend la voiture pour une grande sortie aux champignons. Quand on rentre, il fait tellement froid que je me rallonge sur le canapé, avec mes couvertures et mes animaux. Sans eux, je ne sais pas ce que je ferais… Ils me tiennent en vie contre les idées noires qui m'habitent.

De temps en temps, je m'occupe de personnes âgées ou d'animaux, ou je garde des maisons. Cela me permet d'être au chaud et de gagner 10 euros par jour. Sinon, je reste seule, chez moi. Le froid a beaucoup d'impact sur la vie sociale. Je suis devenue sauvage, peureuse. Moi qui étais patiente, j'ai tendance à très mal réagir.

J'ai perdu confiance en moi. Avec un logement comme ça, je n'ose pas inviter de gens chez moi.

Quand des amies venaient me voir, elles gardaient leur doudoune sur elles… J'aimerais redevenir comme avant, avec ma personnalité gaie. J'espère que mon témoignage touchera quelqu'un qui voudra me proposer un autre logement. Mon bailleur m'a déjà fait des propositions mais c'est du chauffage collectif. Je veux du chauffage individuel, pour maîtriser mes factures et éviter des charges trop lourdes.

Si j'avais plus de revenus, je pourrais trouver un logement plus au sud, vers Brive, où il fait plus chaud. La misère est moins pénible au soleil.