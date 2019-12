Grève du 25 décembre: le point sur les perturbations à la SNCF et à la RATP pour Noël

Découvrez les prévisions communiquées par chaque entreprise.

Aurez-vous un train sous le sapin ? La journée de Noël sera marquée, à la SNCF comme à la RATP, par une 21e journée de grève contre la réforme des retraites, mercredi 25 décembre. La circulation sera donc réduite pour les usagers. Découvrez les prévisions communiquées par chaque entreprise.

A la SNCF, la situation se dégrade

En ce jour férié, la compagnie ferroviaire prévient qu'elle pourra assurer une part du trafic inférieure à la veille.

• Pour les TGV : un train sur 3

• Pour les Ouigo : 3 trains sur 10

• Pour l'international : trafic "perturbé"

• Pour les Intercités : trafic "très perturbé"

• Pour les TER : 3 trains sur 10

• Pour les Transilien : un train sur 6

A la RATP, peu de métros, beaucoup de trams

Quatorze lignes de métro sur 16 seront fermées et le trafic sera "très fortement perturbé" pour les RER A et B. En revanche, la circulation des tramways sera normale (et quasi-normale pour le T1) et 3 bus sur 4 rouleront en moyenne.