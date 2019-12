Grève SNCF du 25 décembre : la situation se dégrade pour Noël, découvrez les prévisions de trafic

La compagnie ferroviaire prévoit de faire circuler un TGV sur 3, 3 TER sur 10 et un Transilien sur 6.

Pas de trêve de Noël à la SNCF. La circulation des trains restera "très perturbée", mercredi 25 décembre, en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites, débuté 20 jours plus tôt. La compagnie ferroviaire prévoit de faire circuler un TGV sur 3, 3 TER sur 10 et un Transilien sur 6. Pour les Intercités, elle annonce un "trafic très perturbé" et pour l'international un "trafic perturbé".

A titre de comparaison, la situation se dégrade par rapport à mardi pour les TGV (2 trains sur 5), pour les TER (4 sur 10) et les Transilien (un sur 5).