Grève du 24 décembre : le point sur les perturbations à la SNCF et à la RATP

Au 20e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les transports seront encore particulièrement perturbés.

Pas de répit en vue cette semaine : les grévistes mobilisés contre la réforme des retraites veulent "maintenir la flamme" pendant les fêtes, notamment dans les transports, tandis que l'exécutif doit annoncer lundi 23 décembre le calendrier des discussions qu'il prévoit en janvier. La suspension du mouvement n'est toujours pas au programme. N'en déplaise à Emmanuel Macron, sorti de son silence samedi depuis Abidjan pour rappeler aux grévistes qu'il est "bon de savoir faire trêve" et invoquer leur "esprit de responsabilité". Voici à quoi s'attendre dans les transports pour le 24 décembre, veille de Noël.

La RATP "prévoit un trafic très réduit"

Six lignes de métro seront encore fermées à Paris mardi, conséquence de la grève contre la réforme des retraites, seules les lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement, a indiqué lundi 23 décembre la RATP, qui "prévoit un trafic très réduit".

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé ce mardi 24 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/s7rD7MagQM — RATP Group (@RATPgroup) December 23, 2019

Comme ces derniers jours, le trafic sera assuré partiellement mardi aux heures de pointe sur les lignes A et B de RER, sur les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 du métro, ainsi que sur la 2 et la 11 le matin et sur la 3 l'après-midi. Mercredi, à part les lignes automatiques, "toutes les autres lignes de métro seront fermées", tout comme le RER A, seul le RER B devant fonctionner sur la branche Sud, avec un train sur trois entre 12 heures et 18 heures.

La SNCF annonce deux TGV sur 5

La circulation ferroviaire sera encore "très perturbée" mardi, en raison de la grève contre la réforme des retraites, avec en moyenne deux TGV sur 5, un Transilien sur 5 et quatre TER sur 10, a indiqué la SNCF lundi 23 décembre. En cette veille de Noël, les Transilien s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18 heures jusqu'à au moins mercredi après-midi.

CIRCULATION DES TRAINS le 24 décembre

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/pQlmms0Hpl — SNCF (@SNCF) December 23, 2019

En Ile-de-France, plusieurs lignes Transilien "fermeront de manière anticipée en fin de journée" et ne rouvriront que mercredi "en début d'après-midi", prévient la SNCF, invitant les usagers à "vérifier les horaires des trains, en particulier pour leurs trajets de mardi soir".

La SNCF donnera les prévisions pour le week-end prochain mardi pour les TGV et Ouigo, et vendredi pour les TER et Transilien. Elle a annoncé un taux de grévistes en baisse (9,2% des personnels, 47,7% des conducteurs).