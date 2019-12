DIRECT. Grève du 24 décembre : vingtième journée de perturbations dans les transports, pas de trêve pour le réveillon de Noël

Ce qu'il faut savoir

Pas de répit pour les vacances de Noël. Les grévistes mobilisés contre la réforme des retraites veulent "maintenir la flamme" pendant les fêtes, et notamment mardi 24 décembre. Conséquence immédiate : certains voyageurs peinent à rejoindre leur famille pour le réveillon de Noël. Après un week-end très compliqué dans les transports, les perturbations continuent mardi.

Seuls 40% des TGV et TER, 20% des Intercités et Transilien circuleront ce mardi. Côté RATP, toujours 6 lignes de métro complètement fermées. Seules les deux lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulent normalement. La SNCF a également averti qu'en en Ile-de-France, plusieurs lignes "fermeront de manière anticipée en fin de journée" mardi et ne rouvriront que mercredi "en début d'après-midi". Les usagers sont invités à "vérifier les horaires des trains, en particulier pour leurs trajets de mardi soir." Un point sur la circulation des TGV et Ouigo du week-end du 28-29 est attendu dans la journée.

Les partenaires sociaux reçus le 7 janvier. Ce jour-là seront discutées les questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière dans le cadre de la réforme des retraites, a annoncé Matignon. Les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, ainsi que les secrétaires d'Etat chargés des Retraites et de l'Action et des Comptes Publics, Laurent Pietraszewski et Gérald Darmanin, débuteront cette concertation avec les partenaires sociaux, qui se poursuivra tout au long du mois de janvier.

La suspension du mouvement n'est toujours pas au programme, bien qu'Emmanuel Macron demande une "trêve". Le chef de l'Etat est sorti de son silence durant le week-end, estimant depuis Abidjan (Côte d'Ivoire) qu'il était "bon de savoir faire trêve" et appelant les grévistes "à l'esprit de responsabilité".