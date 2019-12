Grève RATP du 25 décembre : 14 lignes de métro seront fermées et le trafic des RER "très fortement perturbé"

Seules les deux lignes automatiques du métro seront en état de circuler, mercredi.

Le père Noël va-t-il pouvoir rentrer de sa tournée en empruntant les transports en commun franciliens ? En raison de la grève contre la réforme des retraites, la circulation s'annonce "très réduite" à la RATP, mercredi 25 décembre. Quatorze lignes de métro sur 16 seront fermées et le trafic sera "très fortement perturbé" pour les RER A et B. En revanche, la circulation des tramways sera normale (et quasi-normale pour le T1) et 3 bus sur 4 rouleront en moyenne.

>> Grève du 24 décembre : suivez la journée dans notre direct