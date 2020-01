Grève à la RATP : le trafic reste perturbé jeudi, malgré une légère amélioration aux heures de pointe

Au 29e jour de la grève contre la réforme des retraites, seules les deux lignes de métro automatisées fonctionneront normalement : la 1 et la 14.

Le trafic, en amélioration, va rester très perturbé dans les transports parisiens jeudi 2 janvier. Au 29e jour de la grève contre la réforme des retraites, seules les deux lignes de métro automatisées fonctionneront normalement : la 1 et la 14. Une ligne (la 7bis) restera fermée toute la journée. Sur les autres lignes, le service ne sera assuré qu'avec des fréquences réduites, parfois uniquement sur certains tronçons, et seulement à certains horaires.

Les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 13 fonctionneront partiellement aux heures de pointe du matin et du soir (6h30-9h30 et 16h30-19h30), la 8 et la 11 uniquement aux heures de pointe du matin, la 6 et la 12 uniquement aux heures de pointe de l'après-midi, et la 3bis de 13 heures à 18 heures. A noter que de nombreuses stations resteront fermées sur toutes ces lignes.

Coté RER, le trafic restera "fortement perturbé" sur la ligne A, de même que sur la ligne B, avec un train sur trois à un train sur deux selon les branches. Le tramway sera moins touché, avec un trafic normal sur les lignes 1, 2, 3b, 5, 6 et 8, et quasi-normal sur le 3a et le 7. Quant aux bus, il faudra compter avec 3 véhicules sur 4 en moyenne.