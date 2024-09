Entreprises : le télétravail est-il voué à disparaître ? Durée de la vidéo : 2 min Entreprises : le télétravail voué à disparaître ? Entreprises : le télétravail voué à disparaître ? (FRANCEINFO) Article rédigé par franceinfo - A. Calvo, D. Sebastien, G. de Florival, F. Bohn, M. Somm, M. Weil France Télévisions 23h info franceinfo

Aujourd'hui, les Français ne sont plus que 24 % à télétravailler trois jours ou plus par semaine. Les chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux à s'opposer à cette pratique.

Depuis deux mois, Jean-Philippe Martial n'a pas mis les pieds physiquement dans son entreprise. Pour des raisons logistiques, les 30 salariés de cette plateforme de gestion de données sont en 100 % télétravail. Pour interagir avec ses collègues, Jean-Philippe Martial utilise une application aux allures de jeu vidéo. Dès janvier, il retournera toutefois au bureau. "C'est aussi positif de pouvoir déjeuner avec ses collègues, d'échanger avec eux et de pouvoir avoir un ou deux jours par semaine de télétravail", confie-t-il. Une pratique en baisse En 2023, un salarié sur cinq a télétravaillé. Mais la pratique est en baisse. Ils ne sont plus que 24 % à le faire trois jours ou plus depuis chez eux. La majorité des salariés travaille une à deux fois par semaine depuis leur domicile. Alors, le télétravail est-il voué à disparaître ? C'est le souhait de certains chefs d'entreprise, de plus en plus nombreux.