Japon : des inondations dantesques touchent le centre du pays

Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le centre du Japon, samedi 21 septembre. Une personne est décédée et onze autres sont portées disparues.

Des habitations ravagées, et une région défigurée. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le département d'Ishikawa, dans le centre du Japon, provoquant des inondations et des glissements de terrain, samedi 21 septembre. Une personne est décédée, et onze autres sont portées disparues. En l'espace de 72 heures, 540 mm d'eau sont tombés dans la ville de Wajima, soit les plus fortes pluies continues enregistrées depuis 1976.

L'armée appelée en renfort

C'est la deuxième catastrophe qui frappe la région japonaise en 2024. En janvier, un séisme de magnitude 7,5 avait provoqué la mort de 318 personnes. Les inondations de ce week-end ont touché des maisons déjà endommagées par le tremblement de terre. Selon les autorités, 5 000 foyers sont privés d'électricité et au moins 1 700 n'ont plus accès à l'eau courante. Face à la situation, l'armée a été appelée en renfort pour sécuriser la région.