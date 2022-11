Crise énergétique : Feldheim, le village allemand entièrement autonome

En Allemagne, le village de Feldheim est autonome en énergie. Un pari fou lancé il y a 30 ans par un habitant, qui se confirme aujourd’hui sur les factures.

Le petit village de Feldheim (Allemagne), résiste encore et toujours à la hausse des prix de l’énergie. Sascha et sa femme viennent de faire construire une maison dans cette commune de 130 habitants. Ils ont eu une bonne surprise en recevant leur facture de chauffage et d'électricité : 150 euros par mois pour le chauffage et l’eau chaude, et 12 centimes par kWh, trois fois moins que dans le reste du pays.



L’idée folle d’un habitant



Un tarif préférentiel grâce aux éoliennes, aux panneaux solaires et à la centrale biogaz de la commune. Ce projet a été lancé par un habitant il y a une trentaine d’années. “J’étais un jeune étudiant de l'est de l’Allemagne. Je n’avais pas d’argent et je voulais construire quatre éoliennes, on m’a dit que cela ne marcherait jamais”, explique-t-il. Les habitants ont investi 3 000 euros chacun, pour financer leur propre réseau souterrain de chauffage et d'électricité.