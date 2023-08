Chauffage au bois : les particuliers commencent déjà à s'approvisionner en vue de l'hiver

Face à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité, de plus en plus de Français se tournent vers le chauffage au bois. Conséquence : producteurs et fournisseurs croulent sous les demandes, à tel point qu'il y a un risque de pénurie.

Aux premières lueurs d'août en Gironde, le chant des cigales paraît bien lointain, car dans cet entrepôt, on s'affaire et on se prépare déjà à des températures moins clémentes. C'est, en effet, dès maintenant que certains particuliers font leurs provisions pour la fin d'année. Après la ruée sur le bois de 2022, la demande s'envole de nouveau. Dans toute la France, les livraisons de bûches et de granulés se multiplient. "Depuis avril, je suis entre 30 et 50 appels par jour, et puis autant de SMS et 2-3 mails", indique Eddy Lisima, de l'agence Piskorksi et fils.

Une quête d'indépendance

Un carnet de commandes bien rempli, d'autant que le chauffage au bois fait de plus en plus de convertis. Une retraitée a, par exemple, investi 6 500 € dans un poêle qu'elle compte alimenter avec 5 stères cet hiver. Pour elle, il s'agit d'une quête d'indépendance après l'envolée des prix du gaz et de l'électricité ces derniers mois.