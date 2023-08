Accident mortel de jet-ski : les loueurs clandestins mis en cause

Une sortie en jet-ski a tourné au drame dans l'étang de Berre, près de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un vacancier francilien de 23 ans a été retrouvé mort mardi 8 août, 5 jours après sa disparition dans la lagune. Deux loueurs clandestins ont été placés en garde à vue. Cette activité illégale prend de l'ampleur sur nos côtes, au mépris des règles de sécurité.

Après 5 jours d'attente et d'angoisse insoutenable pour sa famille, le corps de Missa a été retrouvé hier, mardi 8 août, dans l'étang de Berre, à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). Le 3 août dernier, le jeune homme de 23 ans a effectué une sortie en jet-ski, mais les conditions météo sont mauvaises, et le scooter des mers est signalé à la dérive.

Plainte pour homicide involontaire

Un important dispositif de secours est alors déployé : "Les pompiers du département 13, la police municipale, la police nationale de Martigues, les sauveteurs en mer également, deux hélicoptères sont déployés", explique Jean-Charles Vargas, directeur de la police municipale. Le loueur n'était pas agréé et n'a pas fourni assez de gilets de sauvetage. Missa étant le plus âgé, il décide de le donner au mineur qui l'accompagne et qui sera retrouvé vivant. Les loueurs de jet-ski mis en cause ont été placés en garde à vue 48h, avant d'être relâchés. La famille du jeune homme a porté plainte pour homicide involontaire.