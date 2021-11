Tourisme : ces établissements qui choisissent d'être éco-responsables

Depuis près de 20 ans, un hôtel trois étoiles situé à Thannenkirch (Haut-Rhin) fait tout pour réduire son impact environnemental et ça a commencé dans les chambres. "Au niveau écologique on va avoir l'éclairage ici qui sera entièrement en LED pour essayer de consommer le moins possible, et on va encourager notre clientèle à la démarche du tri des déchets", indique Alexandre Cazy, l'assistant maître d'hôtel.

Les clients sont sensibilisés à la démarche éco-responsable

Le propriétaire de l'établissement est allé beaucoup plus loin, car il a remplacé sa chaudière au fioul par une chaudière aux copeaux de bois. Les copeaux sont récupérés sur place, dans le massif des Vosges. Le coût total s'élève à 250 000 euros. Cet investissement vertueux ne lui rapporte pas encore de clients qui viennent surtout pour profiter du spa. Ils repartent toutefois sensibilisés à la démarche éco-responsable.