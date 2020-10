Télétravail : quand les hôtels se réinventent

Les hôtels ont vu leur fréquentation baisser de 73% au mois de juin 2020. Annulation des séminaires et raréfaction des touristes en sont la cause. Les groupes hôteliers proposent désormais des espaces de travail sous forme d'abonnements ou de forfaits à la journée avec restauration. "L'hôtellerie a fortement souffert. La restauration, les espaces séminaires, c'est pareil. Maintenant il faut repartir, presque d'une feuille blanche, et réinventer les espaces de réunion de demain", explique Natache Poncet, directrice d'hôtel à Meudon

Une solution qui ne compense pas les pertes financières du secteur

Les espaces communs sont aménagés en salle de coworking en privilégiant le confort et la tranquillité. Les grands hôtels adoptent également cette stratégie. "Il n'y avait pas d'investissement financier. C'est juste, aujourd'hui, on a des espaces disponibles et de pouvoir re-allouer ces espaces disponibles pour une partie travail", rapporte Cyril Casabo, directeur de deux hôtels de luxe à Deauville. Ces espaces sont facturés la moitié du prix d'une nuitée. Elles ne compensent pas les pertes financières du secteur, qui s'élèvent à 92% sur le second trimestre 2020, par rapport à 2019.