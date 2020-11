Belgique : des bières artisanales livrées à domicile

La fermeture des bars et restaurants n'a pas entamé le moral d'Olivier de Bauwere, jeune brasseur. Il supervise la mise en bouteille de ses bières artisanales fabriquées à partir de houblon belge. Pour compenser la chute de ses ventes, Olivier de Bauwere a créé son entreprise grâce à un financement participatif et a recours à ses clients abonnés. Ses commandes mensuelles ont augmenté. "On a perdu en mars/avril 40% par rapport à notre objectif, c'est un coup de massue. Les cafés c'est 50% de notre chiffre d'affaires donc c'est à nouveau le besoin de se réinventer, d'être très agile pour limiter la casse", explique le brasseur.



Les coursiers à vélo

Dans ce contexte de fermeture généralisée, les petites brasseries privilégient le portage des packs de bières à vélo. "Les clients commandent sur la plateforme des brasseurs avec qui nous sommes partenaires et les brasseurs nous communiquent toutes les informations", explique Thomas Souffland de la coopérative Dioxyde de gambettes. Ce service est très prisé par les amateurs, dans une capitale européenne congestionnée par la circulation automobile.

