Affaire des sondages de l'Elysée : les proches de Nicolas Sarkozy face aux juges

L'affaire des sondages de l'Elysée est portée au tribunal correctionnel, lundi 18 octobre. Des proches de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant et Patrick Buisson, sont jugés depuis le début de la journée.

L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, l'ex-conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, et Emmanuelle Mignon, l'ancienne directrice du cabinet, sont depuis lundi 18 octobre jugés pour détournement ou recel de fonds publics. Les juges les soupçonnent de ne pas avoir respecté les règles d'appels d'offres, dans la commande de centaine de sondages entre 2007 et 2012. Protégé par son immunité présidentielle, l'ancien chef de l'État n'est pas poursuivi.



Des millions d'euros d'argent public

Dans le procès qui s'ouvre, son nom sera toutefois souvent évoqué. "Nicolas Sarkozy va être omniprésent dans ce procès, et nous n'allons parler en réalité que des sondages de l'Élysée [et] sa manière d'exercer le pouvoir le temps de son mandat", indique Maître Jérôme Karsenti, avocat d'Anticor. Plusieurs millions d'euros d'argent public sont en jeu. Ils ont été dépensés pour des études d'opinion dont l'objet interroge, comme l'image du couple Bruni-Sarkozy dans l'opinion, ou encore la cote de popularité de Dominique Strauss-Kahn, alors possible adversaire de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2012.