Direct Colère des agriculteurs : la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France appellent au "blocus de Paris" demain à partir de 14 heures

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) Ile-de-France, avec les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France, appellent à un "blocus de Paris" vendredi 26 janvier, dans le cadre du vaste mouvement de colère des agriculteurs. Dans un communiqué jeudi, les syndicats appellent leurs adhérents à bloquer les accès à la capitale de 14 heures à minuit. L'autoroute A1, l'A6, l'A10-11, l'A13 et l'A15 seront concernées par des "points de blocage". Suivez notre direct.

La CGT appelle à une convergence des mobilisations. La CGT "appelle ses militantes et militants, partout où c'est possible, à créer les conditions permettant de faire converger les revendications des salarié.es, des travailleuses et des travailleurs agricoles et des agricultrices et agriculteurs", annonce le syndicat dans un communiqué jeudi. A l'heure où le vaste mouvement de protestation des agriculteurs se poursuit, "nos échanges doivent permettre d'élargir la mobilisation et de créer des convergences sur les moyens de bien vivre de son travail, de bien manger, tout en protégeant notre santé et celle de la planète", défend la CGT.

Des mesures annoncées vendredi. Le Premier ministre, Gabriel Attal, annoncera des mesures en direction des agriculteurs vendredi, lors d'un déplacement sur le terrain, a fait savoir le ministère de l'Agriculture jeudi. Après les organisations représentatives, Gabriel Attal a réuni ce matin les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Economie à Matignon, notamment sur la question du gazole non routier (GNR), de l’élevage et de la rémunération.

Des dégradations à Agen. La tension est montée d'un cran mercredi en fin de journée dans le Lot-et-Garonne, quand des membres de la Coordination rurale ont brûlé de la paille et des pneus devant la préfecture, sous les yeux de forces de l'ordre impassibles. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné des consignes de "grande modération" aux préfets, leur demandant de ne faire intervenir les forces de l'ordre qu'en "dernier recours".

Des revendications écrites. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont adressé au gouvernement une liste de leurs revendications. Ils demandent notamment des aides "immédiates" et un allègement des contraintes environnementales. "Ce n'est pas une base de négociations, c'est une demande complète dans laquelle il n'est pas question qu'on fasse ses courses", a prévenu le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.