Direct Projet de loi immigration : le Conseil constitutionnel se prononce sur le texte cet après-midi

Une décision particulièrement attendue. Le Conseil constitutionnel se prononce sur le projet de loi immigration, jeudi 25 janvier, un mois après une adoption chaotique au Parlement. Les neuf Sages, chargés de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution, décideront de censurer ou non une partie du texte, qui a fracturé la majorité et dont le vote a été salué comme une "victoire idéologique" par l'extrême droite. La décision de l'institution, attendue après 16h30, promet d'être longue, le texte comptant 86 articles. Suivez notre direct.

Plusieurs mesures potentiellement retoquées. De l'aveu du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, plusieurs dispositions sont "manifestement et clairement contraires à la Constitution". Certains, au sein de l'exécutif, espèrent une censure partielle. Une des mesures les plus contestées impose aux étrangers non européens une durée de résidence minimale de cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas, et de 30 mois pour les autres, avant de pouvoir bénéficier de prestations sociales.

Des durcissements controversés. Parmi les autres mesures que les Sages pourraient censurer figurent aussi des durcissements des conditions du regroupement familial. L'instauration de "quotas" fixés par le Parlement pour plafonner le nombre d'étrangers admis sur le territoire est aussi remise en cause, tout comme la caution demandée aux étudiants étrangers.

La majorité divisée par le texte. Au total, 27 des 248 députés de la majorité présidentielle s'étaient opposés au projet de loi. Tenant de l'aile gauche du gouvernement, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait démissionné après le vote en décembre. Malgré la tempête, le gouvernement a préféré s'entendre avec la droite et éviter un fiasco à l'Assemblée. Le chef de l'Etat a toutefois décidé de saisir le Conseil constitutionnel, lui confiant de fait un rôle d'arbitre politique sur un texte explosif.